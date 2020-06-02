Звістка про красивого природного локації розлетілася по мережі і почалося

Незвичайно красиве поле під Одесою знищили заради фотографій

Про це повідомляють місцеві СМИ .

Під Теплодаром в Одеській області є порівняно невеликий луг, суцільно вкритий фіолетовими квітами.

Звістка про неймовірну природного локації розлетілася по соцмережам і сотні любителів Instagram і Фейсбуку приїхали, щоб зробити селфи.

У підсумку за трохи більше тижня фіолетове поле дельфініума стало неабияк втоптанним.

Також любителі фотографій залишили після себе гори сміття.

Інші користувачі мережі з гнівом взялися коментувати побачене.

«Якісь варвари… Приїхали, витоптали, насмітили. Лише б сфоткатися самому, а іншим щоб нічого не дісталося», «Перелік даунів на фото», «Походу, людям взагалі не що зайнятися… Їхати бозна-куди заради фотки. Зовсім ополоумели инстаграмщики хреновы», «Мавпи з зачатками розуму, що з них взяти?», «Що дивно сьогоднішнім днях — ніхто не додумався плату стягувати»- пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, в небі над Одесою після дощу з'явилася подвійна веселка.

Яскраве природне явище спостерігали над морем в Аркадії, Лузанівці, в районі аеропорту Гидропорт і з боку Чорноморська.

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