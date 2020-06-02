Незвичайно красиве поле під Одесою знищили заради фотографій
Про це повідомляють місцеві
Під Теплодаром в Одеській області є порівняно невеликий луг, суцільно вкритий фіолетовими квітами.
Звістка про неймовірну природного локації розлетілася по соцмережам і сотні любителів Instagram і Фейсбуку приїхали, щоб зробити селфи.
Одеська електричка спалахнула під час руху: відео вогняного НП
Удар курсу, безкоштовні евробляхи і українці без грошей – головне за ніч
Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера"
Волочкова без штанів переступила межу, показавши сороміцькі місця: "Ніякі антисептики не допоможуть"
У підсумку за трохи більше тижня фіолетове поле дельфініума стало неабияк втоптанним.
Також любителі фотографій залишили після себе гори сміття.
Інші користувачі мережі з гнівом взялися коментувати побачене.
«Якісь варвари… Приїхали, витоптали, насмітили. Лише б сфоткатися самому, а іншим щоб нічого не дісталося», «Перелік даунів на фото», «Походу, людям взагалі не що зайнятися… Їхати бозна-куди заради фотки. Зовсім ополоумели инстаграмщики хреновы», «Мавпи з зачатками розуму, що з них взяти?», «Що дивно сьогоднішнім днях — ніхто не додумався плату стягувати»- пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, в небі над Одесою після дощу з'явилася подвійна веселка.
Яскраве природне явище спостерігали над морем в Аркадії, Лузанівці, в районі аеропорту Гидропорт і з боку Чорноморська.
Нагадаємо, циклон обрушиться на Одесу, місто опиниться в полоні стихії: точний прогноз на тиждень
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"
Також Politeka писала, погодну НС оголосили в Одесі, людей попереджають про небезпеку: "через три години..."