2 червня в Одесі сталося дві резонансні пригоди
Подробиці повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
Вранці 2 червня на промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів з травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і зникли.
В результаті було поранено дві людини.
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У поліції припускають, що мова йде про дії кримінальної групи, яка намагається залякувати підприємців.
Ще один розбійний напад стався сьогодні вранці на розі Рішельєвської та Успенської вулиць в центрі Одеси.
За даними правоохоронців, троє невідомих розбили скло в машині, яка була припаркована у банківської установи, відібрали у сидів там чоловіка сумку з грошима і втекли на своєму автомобілі «Ауді».
Обставини події з'ясовуються. На території Одеси і області введено план «Перехоплення».
«Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження розшукуваного авто Audi, просять зателефонувати на спецлінію «102»., - йдеться в повідомленні.
Момент пограбування потрапив на камери зовнішнього відеоспостереження, відео якого розмістив місцеві телеграм-канали.
"Грузини намагалися вкрасти з автівки портфель з 200 тис. грн, розбили вікно. Господар наздоганяв їх і обстріляв з травмата", - заявили очевидці.
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