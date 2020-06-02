Пожежа спалахнула у дворі будинку в престижному районі Одеси

Кадри події оприлюднили в соцмережах «Південна медіа мережа», передає Politeka.net.

В елітному одеському котеджному селищі Совіньйон у дворі приватного будинку загорівся альтанка і ворота.

На місце події виїхали оперативні працівники ДСНС на двох пожежних машинах. Вогонь вдалося локалізувати і запобігти більш серйозні наслідки, з урахуванням поруч розташованої газової труби.

У результаті пожежі повністю згоріла альтанка, в якій господарі будинку смажили шашлики.

Згідно з інформацією рятувальників, саме недотримання заходів безпеки при готуванні шашликів і стало причиною пожежі.

Раніше ми писали, вогонь охопив електричку Одеської залізниці.

Вогняне НП сталася 31 травня на перегоні між станціями Помічна та Новоукраїнка. До гасіння притягувався пожежний поїзд.

На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Однак повністю згорів головний вагон електропоїзда ЭР9П-362, приписаного до Одеської залізниці.

Також ми повідомляли про пожежу в притулку для бездомних кішок та собак.

НП сталася ввечері, 31 травня, на вулиці Наливна в Суворовському районі Одеси.

Як розповіли очевидці, сильне задимлення і язики полум'я помітив випадковий перехожий, який і викликав пожежників.

«Чоловік переліз через паркан і почав виносити на руках тварин із задимленого приміщення. Одного за іншим, включаючи кошенят і цуценят. Трохи пізніше прибули співробітники притулку», повідомили очевидці.

ЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ... А СГОРЕЛА БЕСЕДКА. В СОВИНЬОНЕ-4 ПРОИЗОШЕЛ СИЛЬНЫЙ ПОЖАР🔥 30 мая в 22:06 в службу охраны "Дефенс" поступил сигнал о сильном возгорании в одном из дворов на улице Сосновой (Совиньон-4). На место происшествия выехали оперативные работники "Дефенса", совиньоновская водовозка, а также 2 пожарные машины. Огонь удалось локализовать и предотвратить более серьезные последствия, с учетом проходящей рядом газовой трубы. В результате пожара полностью сгорела беседка, в которой хозяева дома жарили шашлыки. По информации Південна Медіа Мережа, именно несоблюдение мер безопасности при жарке шашлыков и стало причиной пожара. В своем комментарии к случившемуся заместитель директора охранного предприятия "Дефенс" Юрий Нагорный обратил внимание на необходимость соблюдать жителями поселка мер пожарной безопасности, особенно в летний период. У предприятия, по его словам, есть возможность установки и обслуживания пожарной сигнализации не только в Совиньоне, но и в прилегающих к нему населенных пунктах. Gepostet von Південна Медіа Мережа am Sonntag, 31. Mai 2020

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