Пожежа спалахнула у дворі будинку в престижному районі Одеси
Кадри події оприлюднили в соцмережах «Південна медіа мережа», передає Politeka.net.
В елітному одеському котеджному селищі Совіньйон у дворі приватного будинку загорівся альтанка і ворота.
На місце події виїхали оперативні працівники ДСНС на двох пожежних машинах. Вогонь вдалося локалізувати і запобігти більш серйозні наслідки, з урахуванням поруч розташованої газової труби.
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У результаті пожежі повністю згоріла альтанка, в якій господарі будинку смажили шашлики.
Згідно з інформацією рятувальників, саме недотримання заходів безпеки при готуванні шашликів і стало причиною пожежі.
Раніше ми писали, вогонь охопив електричку Одеської залізниці.
Вогняне НП сталася 31 травня на перегоні між станціями Помічна та Новоукраїнка. До гасіння притягувався пожежний поїзд.
На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Однак повністю згорів головний вагон електропоїзда ЭР9П-362, приписаного до Одеської залізниці.
Також ми повідомляли про пожежу в притулку для бездомних кішок та собак.
НП сталася ввечері, 31 травня, на вулиці Наливна в Суворовському районі Одеси.
Як розповіли очевидці, сильне задимлення і язики полум'я помітив випадковий перехожий, який і викликав пожежників.
«Чоловік переліз через паркан і почав виносити на руках тварин із задимленого приміщення. Одного за іншим, включаючи кошенят і цуценят. Трохи пізніше прибули співробітники притулку», повідомили очевидці.
Нагадаємо, заступник начальника ДСНС попався на гарячому в Одесі, фото: "Чотири пожежі на його совісті"
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