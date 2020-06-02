В Чорноморську мітингувальники заблокували вхід у морський порт
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Як повідомляє інформаційний портал «Кекс», близько 25 співробітників ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» перекрили прохідні шляхи, що ведуть в Чорноморський порт.
За словами мітингувальників, їх пропуску анульовані, і вони не можуть пройти на територію порту. Вони вимагають виплатити їм заробітну плату, яку заборгували за дев'ять місяців.
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Зазначимо, що це вже четверта акція протесту за місяць.
Люди налаштовані рішуче і кажуть, що залишати порт не планують, оскільки не бачать для себе виходу. Вони готові приходити на місце акції позмінно, але не припиняти її.
Мітингувальники – колишні співробітники Морського торговельного порту Чорноморськ" заявляють, що роботодавець залишив близько тисячі людей (портовиків та їх сім'ї) без засобів до існування. Вони вимагають, щоб держава втрутилася в ситуацію. Крім того, портовики вимагають скликати позачергову сесію міськради.
Раніше ми вже повідомляли, що портовики мітингували в Чорноморську. Того разу учасники акції попередили, що якщо не буде реакції, то вони готові перекрити залізничну гілку або головну автомобільну розв'язку в Чорноморську.
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