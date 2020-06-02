За добу встановлено рекорд серед тих, що видужали

Кількість інфікованих китайським вірусом в Одеській області зросла до 906 осіб

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

За минулу добу на території Одеської області виявлено 10 нових випадків інфікування.

Всього станом на ранок 2 червня, діагноз підтвердився у 906 осіб. З них 275 пацієнтів вже одужали, 17 померли, продовжують хворіти 614 людей.

Також стало відомо, що за добу від вірусу видужала 34 пацієнта і це рекордна кількість на сьогоднішній день серед тих, хто видужав.

Прес-служба одеської мерії повідомляє, що на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні, як і 1 червня, знаходяться 27 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом, всі вони - одесити. Всього пневмонія зафіксована у 135 осіб, з них 129 знаходяться в інфекційній лікарні.

Всього в Україні, за даними Центру громадського здоров'я, з початку епідемії підтверджено 24 340 випадку захворювання.

За останню добу виявили 328 нових випадки захворювання. Вилікувались 388 осіб. Зареєстровано 9 летальних випадків.

За весь період епідемії в Україні 10 078 пацієнтів одужали, 727 осіб померли.

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