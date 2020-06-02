На території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області з'явиться новий туристичний маршрут під назвою "Мертвий ліс"

Його анонсувала прес-служба заповідника, передає Politeka.net.

Повідомляється, що всі бажаючі незабаром зможуть побачити унікальну територію, створену колонією бакланів.

"Мертвий ліс" буде цікавий для тих туристів, які шукають не тільки гарне і миле оку, але і дійсно унікальне і незабутнє видовище. На Нижньому Дністрі є одна місцевість, яка і манить, і трохи лякає. це справжній мертвий ліс в районі Вільхи. Колонії великого баклана перетворили дерева, на яких розташувалися гнізда, на сіро-білі "скелети" в результаті своєї життєдіяльності ", - йдеться у публікації.

Туристи зможуть побачити, як у цій місцевості тисячі птахів годують своїх малят, навчають плавати і літати більш дорослих особин, перегукуються і ловлять рибу.

Раніше ми повідомляли, незвичайно красиве поле під Одесою знищили заради фотографій.

Зокрема, під Теплодаром в Одеській області є порівняно невеликий луг, суцільно вкритий фіолетовими квітами.

Звістка про неймовірну природну локацію розлетілася по соцмережам і сотні любителів Instagram і Фейсбуку приїхали, щоб зробити селфи.

У підсумку за трохи більше тижня фіолетове поле дельфініума стало неабияк витоптанним.

Також любителі фотографій залишили після себе гори сміття.

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