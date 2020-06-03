3 червня в Одесі виявиться зовсім не літнім
Незважаючи на прихід літа, погода не радує одеситів довгоочікуваним теплом. До того ж у середу, 3 червня синоптики обіцяють похмурий і дощовий день, передає Politeka.net з посиланням на прогноз погоди Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Згідно з даними, в Одесі хмарна погода протримається увесь день.
Вранці та вдень можливе піде невеликий дощ. Також посилиться південно-західний вітер, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11 °С, вдень 15-17 °C
Температура морської води 14-15 °C
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По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11 °С, вдень 15-20 °C
На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Раніше ми повідомляли, незвичайно красиве поле під Одесою знищили заради фотографій.
Зокрема, під Теплодаром в Одеській області є порівняно невеликий луг, суцільно вкритий фіолетовими квітами.
Звістка про неймовірну природну локацію розлетілася по соцмережам і сотні любителів Instagram і Фейсбуку приїхали, щоб зробити селфи.
У підсумку за трохи більше тижня фіолетове поле дельфініума стало неабияк вытоптанным.
Також любителі фотографій залишили після себе гори сміття.
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