У мережі з'явилося відео стрілянини на промринку «7 кілометр», яке потрясло Одесу

Свавілля зафіксував на камеру телефону очевидець і виклав в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно група чоловіків кавказької зовнішності з зброєю і бейсбольними битами, які громлять магазин тканин.

Чоловік за кадром стверджує, що подібне на ринку трапляється вже не в перший раз. Також, за його словами, кримінальна банда обстріляла припаркований автомобіль.

"Дев'яності повертаються або вони нікуди не йшли? Відео знято на 7 км. Між тим у центрі теж відбулася стрілянина:" кавказець "хотів вчинити розбій на авто, стріляв власник", - йдеться у підписі до відео.

Раніше ми писали, вранці 2 червня, сталося два резонансних події, які поставили на вуха всю Одесу.

На промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів з травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і зникли.

В результаті було поранено дві людини.

Крім того, ще один розбійний напад стався сьогодні вранці на розі Рішельєвської та Успенської вулиць в центрі Одеси.

За даними правоохоронців, троє невідомих розбили скло в машині, яка була припаркована у банківської установи, відібрали у сидів там чоловіка сумку з грошима і втекли на своєму автомобілі «Ауді».

Дев'яності повертаються чи вони нікуди і не йшли? Відео знято сьогодні на 7 км. Тим часом в центрі теж відбулась стрілянина: "кавказець" хотів вчинити розбій на авто, стріляв власник. Одеські "Бровари", хоча вцілому нагадує GTA на мінімалках😅 Gepostet von Олег Ярошенко am Dienstag, 2. Juni 2020

Нагадаємо, відкрили стрілянину посеред білого дня в Одесі, є поранені: фото і подробиці

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