У мережі з'явилося відео стрілянини на промринку «7 кілометр», яке потрясло Одесу
Свавілля зафіксував на камеру телефону очевидець і виклав в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно група чоловіків кавказької зовнішності з зброєю і бейсбольними битами, які громлять магазин тканин.
Чоловік за кадром стверджує, що подібне на ринку трапляється вже не в перший раз. Також, за його словами, кримінальна банда обстріляла припаркований автомобіль.
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"Дев'яності повертаються або вони нікуди не йшли? Відео знято на 7 км. Між тим у центрі теж відбулася стрілянина:" кавказець "хотів вчинити розбій на авто, стріляв власник", - йдеться у підписі до відео.
Раніше ми писали, вранці 2 червня, сталося два резонансних події, які поставили на вуха всю Одесу.
На промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів з травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і зникли.
В результаті було поранено дві людини.
Крім того, ще один розбійний напад стався сьогодні вранці на розі Рішельєвської та Успенської вулиць в центрі Одеси.
За даними правоохоронців, троє невідомих розбили скло в машині, яка була припаркована у банківської установи, відібрали у сидів там чоловіка сумку з грошима і втекли на своєму автомобілі «Ауді».
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