Жителі Одеси поскаржилися на дитячий майданчик в одному з дворів у районі Черьомушок
Небезпечний майданчик для дітей розташований у дворі житлового будинку на вулиці Іцхака Рабіна, 25. Скарга з'явилася на сайті "Єдиного центру звернення громадян», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами одеситів, майданчик перебуває у вкрай жалюгідному стані: яма на з'їзді з гірки, зламані лавочки, розхитані стовпи огорожі, болото – все це загрожує життю і здоров'ю дітей.
«Особливо багато неприємностей вона приносить після дощів, коли стічна вода збирається в ямі гния, зловонствуя. Діти бігають та з-за нерівностей в асфальтному покритті падають в неї.», - йдеться у зверненні.
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При цьому одесити відзначили, що від комунальників вони дочекалися тільки фарбування лавок і гойдалки, і то в минулому році.
Раніше ми писали, в одному з одеських дворів на авто впало дерево, яке комунальники нібито спиляй ще рік тому.
За розповідями місцевих жителів, інцидент стався у дворі будинку №9 на вулиці Академіка Філатова в Одесі.
Ще минулого літа мешканці двору поскаржилися на дерево в Єдиний центр звернень громадян.
У зверненні вони відзначили, що дерево повністю згнило всередині і при сильному вітрі може впасти в будь-який момент.
При цьому висота дерева досягає п'ятого поверху, а внизу часто ходять люди похилого віку і маленькі діти, які можуть постраждати при падінні стовбура.
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