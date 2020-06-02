У Одесі і області епідеміологи перевірили якість питної води, а також морської

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net

За їх даними, протягом минулого тижня було відібрано 114 проб питної води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники в районах Одеської області.

Як з'ясувалося, вода не відповідає нормам.

Зокрема, в селі Фараоновка Саратського району питна вода не відповідає вимогам за мікробіологічними показниками. Вона містить мікроби, небезпечні для здоров'я людини.

Санітарно-хімічними показниками не відповідає вода з кранів жителів селища Сарата та сіл району — Светлодолинское, Мирнопілля, Кулевча, Сергіївка.

Крім того, були проведені лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 25-26 травня 2020 року у всіх визначених контрольних точках Одеси.

За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

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На щастя, під час обвалення на пірсі нікого не було, так що обійшлося без жертв.

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