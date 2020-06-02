У Одесі і області епідеміологи перевірили якість питної води, а також морської
Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає Politeka.net
За їх даними, протягом минулого тижня було відібрано 114 проб питної води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники в районах Одеської області.
Як з'ясувалося, вода не відповідає нормам.
"Повністю звільнені від сплати": пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося
Косоока Івлєєва з "Орла і решки" потрясла постільним фото з Елджеєм: "У відносинах головне..."
Зникнення грошей з рахунків, ПриватБанк зробив заяву: "За сім хвилин були спустошені..."
Різкий обвал долара, багатства Зеленського і нові виплати для українців — головне за ніч
Зокрема, в селі Фараоновка Саратського району питна вода не відповідає вимогам за мікробіологічними показниками. Вона містить мікроби, небезпечні для здоров'я людини.
Санітарно-хімічними показниками не відповідає вода з кранів жителів селища Сарата та сіл району — Светлодолинское, Мирнопілля, Кулевча, Сергіївка.
Крім того, були проведені лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 25-26 травня 2020 року у всіх визначених контрольних точках Одеси.
За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.
Раніше ми писали, кілька днів тому на Поповському пляжі в районі Дачі Ковалевського, за 16-й станції Великого Фонтану в Одесі обвалилася частина пірса.
На щастя, під час обвалення на пірсі нікого не було, так що обійшлося без жертв.
Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"
Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися в Одесі, в хід пішли фаєри, відео: "Труханов поверни..."
Також Politeka писала, що одеситам перекрили прохід на пляж: "Було море - більше немає", обурливе відео