У мережі з'явилася інформація про чергове планове відключення комунальних послуг

В Одесі комунальники продовжують практикувати періодичне відключення електроенергії та водопостачання в житлових будинках

Про це інформує Politeka.net.

Філія «Інфоксводоканалу» попередила жителів передмістя Одеси про прийдешнє відключенні води, яке заплановано на 4 червня.

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт із заміни ділянки водогону з 00:10 04 червня до 09:00 05 червня 2020 року відключать воду в наступних населених пунктах:

село Крижанівка

село Ліски

село Фонтанка

ТРЦ «Рів'єра».

Крім того, в будинках багатьох одеситів 4 червня відключать світло.

Причина пов'язана з плановими ремонтними роботами електромереж, повідомляє "Одесаобленерго".

Провести день без світла належить одеситам, які проживають за наступними адресами:

1-я лінія Марії Демченко

3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

З 09:00 по 12:00

12-я лінія Дачі Ковалевського

1, 6, 142/2 д. 1, 9

З 09:00 по 12:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

182, 184, 186, 188, 190, 1уч., 153/13, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262

З 09:00 по 12:00

2-й провулок Східний

9

З 09:00 за 19:00

2-й провулок Амундсена

3/4, 6/3

З 09:00 по 12:00

2-я лінія Марії Демченко

3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

З 09:00 по 12:00

3-й провулок Амундсена

610, 6/2, 6/7, 65

З 09:00 по 12:00

3-я лінія Марії Демченко

, 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67

З 09:00 по 12:00

3-я Суворовська вулиця

11, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

З 09:00 по 12:00

4-я лінія Марії Демченко

11, 13

З 09:00 по 12:00

5-я лінія Дачі Ковалевського

270

З 09:00 по 12:00

5-я лінія Марії Демченко

6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 78/40, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

З 09:00 по 12:00

5-а Суворовська вулиця

уч8, 11

З 09:00 по 12:00

6-я лінія Дачі Ковалевського

11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

З 09:00 по 12:00

9-я лінія Дачі Ковалевського

12

З 09:00 по 12:00

Академіка Гаркавого вулиця

35, 48а, 43, 29, 33, 37а, 37, 156, 31, 148, 150, 47, 51, 15, 53, 152

З 09:00 за 19:00

вулиця Академіка Заболотного

28, 30, 34

З 23:00 до 02:00

вулиця Академіка Філатова

62/2

З 09:00 по 17:00

вулиця Артилерійська

3А

З 09:00 по 17:00

Ашхабадская вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12б, 25а, 12а, 28а, 24, 28б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

З 09:00 за 19:00

вулиця Балківська

106

З 09:00 по 17:00

Білоруська вулиця

6А, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22а, 14а, 20, 16а, 4а, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

З 09:00 по 12:00

Бессарабська вулиця

2, 4, 6, 4Б

З 09:00 за 19:00

вулиця Бібліотечна

1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

З 09:00 за 19:00

вулиця Боженка

1, 3, 5, 7, 11, 6Б, 6, 8, 9

З 09:00 по 17:00

Болградская вулиця

2, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

З 09:00 за 19:00

Бородінська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 11А, 8А, 19/1, 4А, 18А, 17А, 6, 13А, 22А, 10А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

З 09:00 за 19:00

Вершинна вулиця

16/1, 16/2, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 25а, 7, 6, 13, 29, 4А, 10б, 23, 1, 15, 11, 5, 10г, 10, 14а, 10А, 13а, 12, 14, 31, 27, 4, 19, 8, 16

З 09:00 по 12:00

Ветеранів Праці вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 11А, 17А, 39, 4Б, 44А, 13А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

З 09:00 за 19:00

вулиця Вєтрова, 43

З 09:00 по 12:00

В'ячеслава Кириленка вулиця

1Б, 4/2І, 9б, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 7а, 1/3, 1/3ж, 13, 1/1, 1, 1/1А, 6/а, 6/4, 9В, 1/2А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 6а, 4/1, 6, 1А3, 4/2, 1/3В, 2, 2А

З 09:00 по 12:00

проспект Гагаріна

1

З 09:00 за 19:00

вулиця Гайдара

23, 25, 27, 29, 31

З 09:00 по 17:00

вулиця Генерала Бочарова

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47

З 23:00 до 02:00

Генерала Доватора вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 44А, 52А, 47А, 42а, 44Б, 17 Б, 30, 27А, 23А, 53А, 45А, 21А, 19А, 25Б, 1а, 46А, 11А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

З 09:00 за 19:00

Гетьманський провулок

4

З 09:00 по 12:00

Давида Ойстраха вулиця

6, 8, 10, 18

З 23:00 до 02:00

Дальницкое шосе

19

З 09:00 за 19:00

Дача Ковалевського вулиця

7, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 142, 103/6, 103/5, 7 лінія, 142/43, 2/130, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/3, 132/А, 103/13, 111/С, 103/7, 111/М, 144а, 103/14, 111/ Г/Д, 144в, 111У, 107/109, 144Ж, 111Н, 132А, 9 Лінія, 103/13а13, 103/16, 111Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 140/10, 142уч.12, 142.153/13, 144/5, 140уч3, 144/3, 144/6, 144/1, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 140/9, 140/13, 140/5, 144, 1403, 1406, 107109, 142217

З 09:00 по 12:00

проспект Добровольського

131, 139, 139 А

З 23:00 до 02:00

Житомирська вулиця

41, 9а, 132А, 1, 27, 51А, 60, 44, 200, 165, 64, 58, 21, 176, 202, 184б, 186а, 170, 5, 7а1, 7, 154

З 09:00 за 19:00

Липнева вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 6а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

З 09:00 за 19:00

Карпатська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 7А, 4а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

З 09:00 за 19:00

Клинова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

28а, 25Б, 18, 2а, 32а, 26а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 , 54, 56, 58, 60

З 09:00 до 19:00

крайня вулиця

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 40А, 18А, 14А, 42А, 12А, 8/4, 34б, 46А, 56/1, 30 А, 5/7, 11, 5В, 28А, 7б , 5А, 5Б, 4/2, 48А, 38А, 61А, 44А, 70А, 29А, 49А, 58А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 , 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88

З 09:00 до 19:00

Кримська вулиця

80, 82, 72А

З 23:00 по 2:00

Левадна вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28

З 09:00 до 19:00

Леонова вулиця

57

З 09:00 до 19:00

Магістральна вулиця

31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39А, 21А, 31а7, 6В, 31А, 31д, 16А, 31 \ 4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31к, 31л, 33/2, 31В, 31В / 1, 18А, 8А, 31г, 34, 31Е, 6а, 28А, 33а4, 12б, 37А, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 33б, 35, 36, 37, 38, 42 , 44, 46, 48

З 09:00 до 19:00

Марії Демченко вулиця

4а Лінія, 1Б, 91, 265, 72, 14уч, 79, 75, 54, 13, 7, 52, 48, 81, 77, 18, 3, 64/12, 73, 67А, 32, 83, 1, 68А , 26, 68, 25, 34, 85, 56, 27, 93, 243, 237, 60, 3лін24, 4лін66, 1 / 1А, 4/1, 3лін22, 4лін30, 4лін19, 50, 3лін67, 1/4, 1 / 7, 4/2, 97, 2лін25, 1/2, 2лін37, 69

З 09:00 до 12:00

Маршала Малиновського вулиця

31, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 61/2, 47А, 35/2, 53/1, 65ком, 53, 55, 57, 61, 551

З 09:00 за 17:00

Мічуріна вулиця

3а, 5б, 5, 5а, 3, 34, 3б, 3А4, 7в

З 09:00 до 12:00

Могилевська вулиця

2а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 13А, 9, 18А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

З 09:00 до 19:00

Молодіжна вулиця

2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9А, 1А, 31, 28А, 29А, 8а, 9Б, 1В, 9В, 9Г, 32, 33, 34

З 09:00 до 19:00

Нескучная вулиця

8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 13а, 36А, 52А, 1А, 52А14, 14/1, 45А, 23А, 18А, 39А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 59, 61

З 09:00 до 19:00

Миколи Аркаса вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 14/3, 8А, 22А, 6А, 50А, 6Б, 14/10, 36А, 28А, 3А, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

З 09:00 до 19:00

Миколи Стражеска

1Б, 4, 1А / 1, 2

З 09:00 до 12:00

Новикова вулиця

10, 12Г, 12 А, 12А, 12Б, 12В, 12 / В, 2А

З 07:00 до 17:00

горіхова вулиця

177, 196, 252, 2уч.261, 192

З 09:00 до 12:00

Панаса Мирного вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34

З 09:00 до 19:00

Патріотична вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А

З 09:00 до 19:00

провулок Амундсена

1, 3, 5, 6, 9, 11

З 09:00 до 12:00

провулок Гагаріна

20, 9Б, 16, 13а, 3А, 2а, 12а, 11, 12, 5, 13, 6, 21, 9, 9/1, 1, 11А, 1б, 19а, 8а, 4а, 15, 23, 2, 10, 12Б, 25, 8, 17, 9а, 3, 18, 14, 4, 19, 14А

З 09:00 до 19:00

провулок Ковалевського

9

З 09:00 до 12:00

Петра Лещенко вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 41А, 33А, 1А, 25А, 13А

З 09:00 до 19:00

Подільська вулиця

2, 4, 6, 8, 10, 26А, 12, 18А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

З 09:00 до 19:00

Польова вулиця

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 28А, 33, 27А, 2а, 24а, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49

З 09:00 до 19:00

Просвітництва вулиця

207, 4а, 1/24, 1/33165, 1/3, 1 \ 13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 1В, 171, 216, 166, 212, 150, 220, 167, 173, 1/1, 5, 4б, 4, 1а, 3 / а, 1/5, 3, 2, 9, 11, 3/2, 1, 3а, 1/11

З 09:00 до 12:00

Самарська вулиця

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 41 \ 2, 71А, 1А, 11А, 46А, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75

З 09:00 до 19:00

Літакова вулиця

47, 52, 44а, 44

З 09:00 до 19:00

Північна вулиця

30 А, 1, 34 А, 2, 18 А, 40 А, 11А, 42 А, 34 В, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44

З 09:00 до 19:00

Селянська вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 19А, 13А, 28А, 22, 20/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371, 14а

З 09:00 до 19:00

Смоленська вулиця

24А, 1, 2, 3, 4, 19А, 5, 20А, 49А, 46б, 36а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51

З 09:00 до 19:00

Сонячна вулиця

1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41

З 09:00 до 19:00

Сосюри вулиця

1, 44, 51а, 1а, 59А, 45, 74А, 66А, 76а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5

7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

З 09:00 до 19:00

сталепрокатного вулиця

3А, 11А, 5, 10, 8, 8/1, 2, 3, 9, 3Б, 7/5, 6, 25, 34, 22Б, 30, 19а, 1, 32, 22, 24, 418/26, 27, 19, 23, 14, 17/19, 17, 20, 18, 11, 16, 15, 21

З 09:00 до 19:00

стовпова вулиця

22, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а, 20, 20А

З 09:00 за 17:00

суперфосфатна вулиця

17а, 1 \ 2, 6, 21, 7, 16А, 28, 40, 30, 18, 3, 9А, 33, 3Б, 23А, 16, 13, 38, 17Б, 26, 4, 19, 27, 9б, 14, 40А, 12, 5, 34, 25, 23, 3В

З 09:00 за 17:00

Творча вулиця

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34А, 20А, 48А, 4А, 22А, 42А, 44А, 23а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

З 09:00 до 19:00

Тираспольська вулиця

25

З 09:00 до 19:00

Тираспольское шосе

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

З 09:00 до 19:00

транспортна вулиця

10, 11

З 09:00 за 17:00

питома провулок

6

З 09:00 до 19:00

Улітіна вулиця

23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А

З 09:00 до 19:00

Уманська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25Б, 20А, 25А, 29, 25В, 24а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252

З 09:00 до 19:00

Умова вулиця

1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 1 / 1а, 9А, 27А, 21а, 19, 21Б, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992

З 09:00 до 19:00

Урожайна вулиця

4, 5, 6, 17а, 28А, 8, 36а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

З 09:00 до 19:00

Естонська вулиця

10А, 1, 5а, 6а, 2а, 3А, 8а, 6/1, 4А, 3, 4, 5, 6, 8

З 09:00 до 12:00

Естонський провулок

4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13

З 09:00 до 12:00

Якутська вулиця

4, 6а, 2, 6, 8, 10

З 09:00 до 12:00

Повернути електрику одеситам планують о 17:00.

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