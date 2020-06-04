В Одесі почастішали випадки скоєння злочинів підлітками
Про черговий інцидент повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області, передає Politeka.net.
Так, двоє хлопців 16 та 17 років побачили на порожній вулиці в Одесі дівчину. Один з них підійшов і завів з нею розмову, в цей час другий вирвав з її рук мобільний телефон і втік.
20-річна потерпіла звернулася в поліцію, і незабаром малолітніх зловмисників затримали. Ними виявилися мешканці Роздільнянського району.
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Хлопці зізналися, що встигли продати гаджет, однак поліцейським вдалося повернути його власниці.
Фігурантам повідомили про підозру у ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Тепер їм загрожує до шести років в'язниці.
До цього ми писали, поліцейські затримали групу підлітків, які нападали в малолюдних місцях на одеситів, били їх і грабували.
Здобиччю неповнолітніх ставали мобільні телефони, мопеди, коштовні прикраси.
Їх затримали після вчинення чергового нальоту, на Соборній площі.
Підлітки-грабіжники напали на 30-річного охоронця Мафу і, погрожуючи ножем, викрали обладнання для приготування кави.
За інформацією поліції, на рахунку зловмисників, яким від 14 до 16 років, 12 епізодів. «Видобуток» вони продавали, а виручені гроші витрачали на розваги.
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