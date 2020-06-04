Одесу накрила хвиля злочинності з використанням зброї

Зокрема, іноземець обстріляв з пістолета, що їде на велосипеді чоловіка, змусивши його стати на коліна і просити пощади.

Свавілля сталося на «Трасі здоров'я» поблизу пляжу «Дельфін» в минулому місяці, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

44-річний громадянин Вірменії на грунті раптово виниклих неприязних відносин дістав пістолет і сім разів вистрілив у незнайомця, поранивши в обидві ноги і таз. Після цього зловмисник примусив потерпілого встати на коліна і просити вибачення.

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру іноземцю в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під сторожі. За цей злочин законом передбачено до семи років ув'язнення.

Раніше ми писали, вранці 2 червня, сталося дві резонансні події, які поставили на вуха всю Одесу.

На промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів з травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і зникли.

В результаті було поранено дві людини.

Крім того, ще один розбійний напад стався також вранці, 2 червня, на розі Рішельєвської та Успенської вулиць в центрі Одеси.

За даними правоохоронців, троє невідомих розбили скло в машині, яка була припаркована у банківської установи, відібрали у сидів там чоловіка сумку з грошима і втекли на своєму автомобілі «Ауді».

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