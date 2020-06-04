В Одесі активісти блокують роботу автозаправної станції

Мова йде про АЗС Petromol, яка розташована на Об'їзній дорозі, повідомляє Odessa.online .

Так, кілька десятків про активістів заблокували в'їзд автомобілям. Одессити не дозволяють їм заправитися.

Вони аргументують свої дії тим, що на АЗС немає касових апаратів, не видаються фіскальні чеки і, відповідно, не сплачуються податки в бюджет.

На місце з'їхалася одеська патрульна поліція, а також слідчо-оперативна група. Активісти вимагають, щоб правоохоронці опечатали заправку і заборонили її роботу без касових апаратів.

Поліція склала адмінпротокол за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Раніше ми писали, в Чорноморську мітингувальники заблокували вхід у морський порт.

Як стало відомо, близько 25 співробітників ТОВ «Европиан Агро Інвестмент Юкрейн» перекрили прохідні шляхи, що ведуть в Чорноморський порт.

За словами мітингувальників, їх пропуску анульовані, і вони не можуть пройти на територію порту. Вони вимагають виплатити їм заробітну плату, яку заборгували за дев'ять місяців.

Зазначимо, що це вже четверта акція протесту за місяць.

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