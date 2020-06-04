Пожежа охопила кафе-ресторан на одеському узбережжі

НП сталася в четвер, 4 червня на пляжі «Лузанівка». Там загорілася гриль-таверна «Лев». Кадри пожежі розмістили місцеві паблики, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в прес-служби ДСНС області, сигнал про спалах надійшло о 14:50. Вогнем була охоплена покрівля одноповерхової будівлі кафе.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 150 кв. м та не допустити розповсюдження вогню на сусідню будівлю. Зараз триває ліквідація.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Загоряння сталося через несправну проводку.

У боротьбі з вогнем залучалося 9 одиниць пожежної техніки та 26 чоловіка особового складу.

Також ми повідомляли про пожежу в притулку для бездомних кішок та собак.

НП сталася ввечері, 31 травня, на вулиці Наливна в Суворовському районі Одеси.

Як розповіли очевидці, сильне задимлення і язики полум'я помітив випадковий перехожий, який і викликав пожежників.

«Чоловік переліз через паркан і почав виносити на руках тварин із задимленого приміщення. Одного за іншим, включаючи кошенят і цуценят. Трохи пізніше прибули співробітники притулку», повідомили очевидці.

В Лузановке загорелась гриль-таверна "Лев". В заведении и вокруг него — сильное задымление. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание проводки. На месте находятся спасатели и скорая. ОБНОВЛЕНО Спасателям удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м и не допустить распространения огня на соседнее здание. Сейчас продолжается ликвидация. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет. ****** Подписывайтесь на нас в Telegram - https://t.me/joinchat/AAAAAFBC3QtERsa4oH_w5g Gepostet von 7 канал am Donnerstag, 4. Juni 2020

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