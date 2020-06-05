В Одесі, як і у всій Україні, посилять штрафи для пішоходів

Як передає Politeka.net, 4 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2697 про підвищення штрафів для пішоходів. Законопроект підтримали 277 нардепів, повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради.

Тепер же, якщо пішохід буде переходити дорогу в недозволеному місці, його очікує штраф у розмірі 255 гривень або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який раніше досягав всього 51 гривню або 3 неоподатковуваних мінімуму.

За подібне порушення, але в стані алкогольного сп'яніння, пішоходу випишуть штраф у розмірі 510 гривень, хоча раніше він досягав всього 170 гривень.

Якщо пішохід стали причиною ДТП, то його чекає покарання у вигляді 680 гривень штрафних санкцій або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, хоча зараз розмір штрафу сягає всього 170 гривень.

Також стало відомо, що народні депутати внесли пропозицію прибрати попередження для пішоходів.

Раніше ми писали, в Одесі послабили карантин і дозволили жителям гуляти вздовж моря, але не все так просто.

Справа в тому, що коли Кабмін вводив жорсткий карантинний заборона, на деяких пляжах в Одесі з'явилися знаки, що забороняють водіям з'їзди до моря.

Наприклад, такі знаки встановили в парку Шевченка по дорозі до пляжу «Ланжерон», біля спуску до пляжу «Дельфін» в Шампанському провулку і на спуску до 13-ї станції Великого Фонтану.

В ту пору під ними чергували патрульні поліцейські.

І ось зараз, коли карантинний заборону знято, ці знаки раніше встановлені, а це означає, що поліцейські мають право штрафувати водіїв, які будуть їх ігнорувати.

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