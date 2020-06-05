Новий спалах китайського вірусу зафіксований в Одеській області

В цей раз захворювання докотилося до Болградського району. За минулу добу діагноз лабораторно підтвердили у 8 пацієнтів. Про це розповів у ході брифінгу в ОДА головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Медик зазначив, що всього в районі було виявлено 31 випадок захворюваності. Він також додав, що за добу небезпечний вірус підтвердили у 6 одеситів.

У свою чергу, одеський губернатор Максим Куций повідомив,в Болград вирушила комісія обласного департаменту охорони здоров'я для вивчення ситуації. У зв'язку зі спалахом карантин у районі поки пом'якшувати не будуть.

За станом на ранок, 5 червня, з початку епідемії зареєстровано 970 випадків інфікування.

За останню добу в регіоні зареєстровано 37 нових випадків захворювання. Летальних випадків немає. Одужали 39.

Всього з початку епідемії в Одеській області одужали 290 осіб, а померли 18. 329 осіб одужали, хворіють на даний момент 623.

В Україні з початку епідемії підтверджені 25 964 випадків захворювання COVID-19. Нових випадків 553. Всього померли 762 людини, з них 15 за останню добу. 11372 людей одужали, 330 - за останню добу. Хворіють на даний момент 13830 осіб.

❗️Щотижневий онлайн-брифінг щодо поточної епідемічної ситуації в Одеській області та децентралізації. Захід проходить за участі керівництва департаменту охорони здоров’я ОДА та лабораторного центру МОЗ. Gepostet von Максим Куций am Freitag, 5. Juni 2020

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