Новий спалах китайського вірусу зафіксований в Одеській області
В цей раз захворювання докотилося до Болградського району. За минулу добу діагноз лабораторно підтвердили у 8 пацієнтів. Про це розповів у ході брифінгу в ОДА головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Медик зазначив, що всього в районі було виявлено 31 випадок захворюваності. Він також додав, що за добу небезпечний вірус підтвердили у 6 одеситів.
У свою чергу, одеський губернатор Максим Куций повідомив,в Болград вирушила комісія обласного департаменту охорони здоров'я для вивчення ситуації. У зв'язку зі спалахом карантин у районі поки пом'якшувати не будуть.
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За станом на ранок, 5 червня, з початку епідемії зареєстровано 970 випадків інфікування.
За останню добу в регіоні зареєстровано 37 нових випадків захворювання. Летальних випадків немає. Одужали 39.
Всього з початку епідемії в Одеській області одужали 290 осіб, а померли 18. 329 осіб одужали, хворіють на даний момент 623.
В Україні з початку епідемії підтверджені 25 964 випадків захворювання COVID-19. Нових випадків 553. Всього померли 762 людини, з них 15 за останню добу. 11372 людей одужали, 330 - за останню добу. Хворіють на даний момент 13830 осіб.
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