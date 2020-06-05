Лікували в приватному будинку без документів і ліцензії

В Одесі силовики накрили незаконний реабілітаційний центр

У прес-службі Нацпоіції повідомили, що він перебував у приватному будинку на території Київського району міста і працював без дозвільних документів, передає Politeka.net.

Туди містилися люди з наркотичною або алкогольною залежністю, яких примусово утримували і «лікували» за гроші, отримані обманним шляхом у родичів. Самовільно залишити центр пацієнти не могли.

У поліції зазначили, що в ході обшуку були знайдені установчі документи, штампи і печатки підприємства, документація на осіб, що проходили «реабілітацію».

Крім того, там виявили мотузки, наручники, гамівну сорочку, гумову палицю, пістолети, розписки пацієнтів, договори про надання послуг і умови оплати , боргові розписки, гроші, комп'ютерну техніку та багато іншого.

Також під час обшуку в будинку знайшли людей, які проходили примусове «лікування».

Зараз за підозрою в незаконному позбавленні волі людей, в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримані троє членів злочинної групи.

Їм інкримінують правопорушення, передбачене статтею 146 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

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