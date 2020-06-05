Зграя бездомних собак тримає в страху один з пляжі в Чорноморську
Черговий напад бродячої собаки на дитину відбувся днями. Про подію розповіла в соцмережах мати постраждалого хлопчика Ольга Филькова, передає Politeka.net.
За словами жінки, вона з дітьми прийшла відпочити до моря на центральний пляж міста. Неподалік від того місця, де вони розташувалися, лежало кілька бродячих собак.
Мешканка Чорноморська уточнила, що діти трималися в стороні від тварин і ніяких різких рухів в їх бік не скоювали.
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«Коли діти гралися між собою, одна з собак кинулася і вкусила», - написала Ольга і додала, що не бачила самого моменту нападу.
Її мин сказав, що собака вискочила раптово і усила його. Постраждалі звернулися в місцеву лікарню.
«У лікарні сказали, що ця собака місцева знаменитість, вона неодноразово кидався на людей. Кличка Чорнослив. Там же біля бару на пляжі постійно її бачать. Не знаю куди звертатися і що робити в такому випадку, так як ними безпритульними, я так розумію нікому займатися», - повідомила Ольга.
Раніше ми повідомляли, в Ізмаїлі Одеської області активізувався догхантер, який масово труїть собак.
Про це на сторінках соцмереж повідомила місцева мешканка.
Вона стверджує, що садистом є чоловік років 55-60, який їздить на велосипеді і розкидає отруту в районі 11-го автокооперативу на вулиці Транспортників. Тварини вмирають у страшних муках.
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