Зграя бездомних собак тримає в страху один з пляжі в Чорноморську

Черговий напад бродячої собаки на дитину відбувся днями. Про подію розповіла в соцмережах мати постраждалого хлопчика Ольга Филькова, передає Politeka.net.

За словами жінки, вона з дітьми прийшла відпочити до моря на центральний пляж міста. Неподалік від того місця, де вони розташувалися, лежало кілька бродячих собак.

Мешканка Чорноморська уточнила, що діти трималися в стороні від тварин і ніяких різких рухів в їх бік не скоювали.

«Коли діти гралися між собою, одна з собак кинулася і вкусила», - написала Ольга і додала, що не бачила самого моменту нападу.

Її мин сказав, що собака вискочила раптово і усила його. Постраждалі звернулися в місцеву лікарню.

«У лікарні сказали, що ця собака місцева знаменитість, вона неодноразово кидався на людей. Кличка Чорнослив. Там же біля бару на пляжі постійно її бачать. Не знаю куди звертатися і що робити в такому випадку, так як ними безпритульними, я так розумію нікому займатися», - повідомила Ольга.

Раніше ми повідомляли, в Ізмаїлі Одеської області активізувався догхантер, який масово труїть собак.

Про це на сторінках соцмереж повідомила місцева мешканка.

Вона стверджує, що садистом є чоловік років 55-60, який їздить на велосипеді і розкидає отруту в районі 11-го автокооперативу на вулиці Транспортників. Тварини вмирають у страшних муках.

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