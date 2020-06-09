У небі над Одесою жителі спостерігали рідкісне природне явище – сонячне гало

Оптичний феномен — кільце навколо джерела світла було видно, 7 червня, на Трійцю з різних районів міста, передає Politeka.net.

Деякі одесити відзначили, що в цей раз, крім райдужного кола навколо сонця спостерігалися райдужне розшарування хмар.

Сонячне гало - одне з найбільш видовищних явищ, яке люди можуть спостерігати з Землі неозброєним оком.

По суті, гало – веселка навколо сонця. Однак, вона відрізняється від звичайної веселки як за зовнішнім виглядом, так і за своїми характеристиках.

Гало з'являється на небі найчастіше в умовах підвищеної вологості або морозу. В повітрі при цьому знаходиться велика кількість крижаних кристалів. Проходячи крізь них, сонячне світло заломлюється особливим чином, утворюючи дугу навколо Сонця. тобто, це та ж веселка, тільки дещо в зміненому вигляді. Зустрічається сонячне гало вкрай рідко, тому побачити його — велика удача.

Як відомо, крім Сонця гало ще можна побачити навколо Місяця.

Раніше ми повідомляли, в небі над Одесою після дощу з'явилася подвійна веселка.

Яскраве природне явище спостерігали над морем в Аркадії, Лузанівці, в районі аеропорту Гидропорт і з боку Чорноморська.

Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень

Як повідомляла Politeka, новий спалах вірусу на Одещині: жителів відрізали від зовнішнього світу

Також Politeka писала, що хуліган наробив шуму в центрі Одеси, відео: "піднявся на Катерину II і ..."