У небі над Одесою жителі спостерігали рідкісне природне явище – сонячне гало
Оптичний феномен — кільце навколо джерела світла було видно, 7 червня, на Трійцю з різних районів міста, передає Politeka.net.
Деякі одесити відзначили, що в цей раз, крім райдужного кола навколо сонця спостерігалися райдужне розшарування хмар.
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Сонячне гало - одне з найбільш видовищних явищ, яке люди можуть спостерігати з Землі неозброєним оком.
По суті, гало – веселка навколо сонця. Однак, вона відрізняється від звичайної веселки як за зовнішнім виглядом, так і за своїми характеристиках.
Гало з'являється на небі найчастіше в умовах підвищеної вологості або морозу. В повітрі при цьому знаходиться велика кількість крижаних кристалів. Проходячи крізь них, сонячне світло заломлюється особливим чином, утворюючи дугу навколо Сонця. тобто, це та ж веселка, тільки дещо в зміненому вигляді. Зустрічається сонячне гало вкрай рідко, тому побачити його — велика удача.
Як відомо, крім Сонця гало ще можна побачити навколо Місяця.
Раніше ми повідомляли, в небі над Одесою після дощу з'явилася подвійна веселка.
Яскраве природне явище спостерігали над морем в Аркадії, Лузанівці, в районі аеропорту Гидропорт і з боку Чорноморська.
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