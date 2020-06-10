Обвал житлового будинку стався сьогодні вночі, 10 червня

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба місцевої ДСНС.

Повідомляється, що НП сталася в Одесі на вул. Сонячна, 10.

За інформацією рятувальників, обрушилася кутова частина житлового будинку з 1-го по 4-й поверх. Також є загроза подальшого обвалення фрагментів будинку, але дах і горище поки не постраждали.

Мешканців будинку встигли вивести з аварійного будівлі ще до прибуття рятувальників, але під час евакуації постраждав один чоловік. Його оперативно доставили в лікарню. За попередньою інформацією, інших постраждалих немає в результаті обвалу будинку.

У прес-службі ДСНС також повідомили, що служба енергопостачання знеструмила будинок, а на місці події проводяться роботи по розчищенню засипаного колодязя для відключення обваленої будівлі від газу.

"На місці події з мешканцями будинку працюють психологи ДСНС. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 21 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки", – резюмували рятувальники.

Інформацію про обвал будинку підтвердив глава МВС Арсен Аваков у своєму мікроблозі Twitter.

"Обвал 4-х поверхового будинку в Одесі на Французькому бульварі. 25 осіб виведені з-під завалів", – написав він і додав, що на місці НП відчувається сильний запах газу.

Раніше ми розповідали про обвал житлового будинку в Одесі. Відомо, що НП сталася ще 18 травня за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.

Там частково обвалилося двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебував у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього відселили.

Нагадаємо, в Одесі обрушився ще один будинок: кадри і подробиці НП

Як повідомляла Politeka, Карниз впав на тротуар у центрі Одеси: "Величезна брила", фото НП

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