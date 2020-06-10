В результаті обвалення чотириповерхового житлового будинку в Одесі була пошкоджена газова труба

Інформацію про це підтвердила прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

За даними рятувальників, місце пошкодження труби поки не виявлено.

«Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю у повітрі запаху газу», - йдеться в повідомленні.

На даний момент фахівці ведуть роботи за відключення будинку від газопостачання.

Нагадаємо, обвал житлового будинку на вулиці Ясна, 10 стався сьогодні вночі.

Там впала кутова частина житлового будинку з 1-го по 4-й поверх. Також є загроза подальшого обвалення фрагментів будинку, але дах і горище поки не постраждали.

Мешканців будинку встигли вивести з аварійного будівлі ще до прибуття рятувальників, але під час евакуації постраждав один чоловік. Його оперативно доставили в лікарню. За попередньою інформацією, інших постраждалих немає в результаті обвалу будинку.

квартирах проживало десять чоловік.

Раніше ми розповідали про обвал житлового будинку в Одесі. Відомо, що НП сталася ще 18 травня за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.

Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.

Там частково обвалилося двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебував у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього відселили.

Нагадаємо, в Одесі обрушився ще один будинок: кадри і подробиці НП

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