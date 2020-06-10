В Одесі озвучили причини обвалення чотириповерхового житлового будинку на вулиці Ясній
Про це повідомляють місцеві
Однією з імовірних причин обвалу будинку архітектори називають порушення, які були допущені під час ремонту квартири, а також витік води, який стався у порожній квартирі.
Зокрема, у одній з постраждалих квартир виявлена посилена бетонна стяжка товщиною 20-25 см.
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Архітектори підкреслюють, що таке старовинних будівлях робити не можна. Сам ж будинок досить міцний, відзначають вони.
За словами мешканців, вони неодноразово зверталися до комунальних служб з приводу витоку води і інших проблемах будинку:
«Місяць тому перестала нормально закриватися двері в кімнату, то є стіни перекосило», — розповіла одеситка, яка проживає в цьому будинку.
Тим часом у мерії, попередньою причиною обвалення також називають самовільну реконструкцію.
«В квартирі на четвертому поверсі залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення. У лютому до нам зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС «Фонтанський» встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів», - розповіла заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталії Мостовских.
Звернемо увагу, що за останні півроку це вже п'яте резонансне обвалення в Одесі.
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