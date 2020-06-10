В мережі показали одну з квартир в будинку, що обвалився поблизу пляжу «Відрада» в Одесі

Зокрема, на сайті нерухомості було розміщено оголошення щодо продажу квартири в цьому будинку. Житло було оцінено в 350 тисяч доларів.

Оголошення свідчить, що продається 6-кімнатна квартира, розташована на 2-х поверхах старовинної чотириповерхівки — 3 і 4-м.

На розміщених фотографіях видно, що в квартирі зроблений шикарний ремонт з дорогими меблями.

«Будинок “Бельгійка” відреставрований з замінюваними перекриттів», – йдеться у оголошенні.

Родзинкою пропозиції став “шикарний вигляд” з вікон.

Раніше ми повідомляли, однією з ймовірних причин обвалу будинку на вулиці Ясній, 10 архітектори називають порушення, які були допущені під час ремонту квартири, а також витік води, яка сталася у порожній квартирі.

Зокрема, у одній з постраждалих квартир виявлена посилена бетонна стяжка товщиною 20-25 см.

Архітектори підкреслюють, що таке в старовинних будівлях робити не можна. Сам ж будинок досить міцний, відзначають вони.

Тим часом у мерії, попередньою причиною обвалення також називають самовільну реконструкцію.

«В квартирі на четвертому поверсі залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення. У лютому до нам зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС «Фонтанський» встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів», - розповіла заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталії Мостовских.

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