В мережі показали одну з квартир в будинку, що обвалився поблизу пляжу «Відрада» в Одесі
Зокрема, на сайті
Оголошення свідчить, що продається 6-кімнатна квартира, розташована на 2-х поверхах старовинної чотириповерхівки — 3 і 4-м.
На розміщених фотографіях видно, що в квартирі зроблений шикарний ремонт з дорогими меблями.
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«Будинок “Бельгійка” відреставрований з замінюваними перекриттів», – йдеться у оголошенні.
Родзинкою пропозиції став “шикарний вигляд” з вікон.
Раніше ми повідомляли, однією з ймовірних причин обвалу будинку на вулиці Ясній, 10 архітектори називають порушення, які були допущені під час ремонту квартири, а також витік води, яка сталася у порожній квартирі.
Зокрема, у одній з постраждалих квартир виявлена посилена бетонна стяжка товщиною 20-25 см.
Архітектори підкреслюють, що таке в старовинних будівлях робити не можна. Сам ж будинок досить міцний, відзначають вони.
Тим часом у мерії, попередньою причиною обвалення також називають самовільну реконструкцію.
«В квартирі на четвертому поверсі залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення. У лютому до нам зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС «Фонтанський» встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів», - розповіла заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталії Мостовских.
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