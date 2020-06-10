Мер Геннадій Труханов відреагував на недавні обвали будинків в Одесі, звинувативши в них самих мешканців
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Так, за словами Труханова, обвалення будинку на вулиці Ясній сталося з вини господаря однієї з квартир, який самовільно вирішив її перебудувати.
«Навіть неозброєним поглядом видно. Там викуплений поверх, з'явилася мансарда, перепланування, знесені опорні стіни, між третім і четвертим поверхом залили бетоном, порушили експлуатацію будівлі, - зауважив мер.
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Також, Труханов звернув увагу, що в хаті тиждень текла вода і підмивала конструкцію.
Проте звернемо увагу, що експертиза будівлі ще не була проведена, тому слова мера є тільки припущеннями.
Раніше ми розповідали про обвал житлового будинку в Одесі. Відомо, що НП сталася ще 18 травня за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхового житлового будинку різко обвалилася.
В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.
Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.
Там частково обвалилося двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебував у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього відселили.
Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці
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Також Politeka писала, що у центрі Одеси обвалився житловий будинок, почалася евакуація: кадри з місця НП.