Ранок в одному з районів видалося спекотним

В Одесі на Черьомушках вогонь знищив торговий кіоск

НП сталася рано вранці вулиці Космонавтів, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Одеській області. (Щоб переглянути відео, доскролльте страрницу до кінця)

Рятувальники, що прибули за півгодини повністю загасили загоряння на площі 30 метрів квадратних.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Наголошується, що кіоск повністю вигорів. Рятувальники не виключають, що його могли підпалити, проте остаточну причину пожежі встановить слідство.

Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.

До цього ми повідомляли, що пожежа охопила кафе-ресторан на одеському узбережжі.

НП сталася в четвер, 4 червня на пляжі «Лузанівка». Там загорілася гриль-таверна «Лев».

Як повідомили в прес-службі рятувальників, сигнал про спалах надійшло о 14:50. Вогнем була охоплена покрівля одноповерхової будівлі кафе.

В результаті пожежі постраждав 16-річний хлопець, його відвезли в лікарню.

У боротьбі з вогнем залучалося 9 одиниць пожежної техніки та 26 чоловіка особового складу.

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