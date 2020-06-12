У жителів Одеси і області з'явилася нова забава - знищувати квітучі поля заради ефектних фотографій

Після того, як любителі селфи витоптали фіолетове поле дельфініума під Теплодаром, вони почали знищувати червоне з маків.

Красиве поле облюбували сотні приїжджих по дорозі на Південний біля Одеського припортового заводу. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net.

Для того, щоб зробити яскраві фотознімки люди варварки знищують красу природи. Крім того, іноді приїжджих так багато, що автомобілями заставлене все узбіччя дороги.

За словами місцевої жительки Ольги Годовенко, макове поле утворилося через те, що фермери не обробляли землю пестицидами і добривами.

«Через суху зиму у багатьох загинули озимі і навесні фермери засіяли поле чим доведеться. Горохом, наприклад. Разом з горохом виросли і маки. На цьому полі кожен день сотні людей, що іноді машинам ніде паркуватися», - написала жінка у себе в Фейсбук.

Раніше ми писали, нова екологічна НП сталася в Одесі. В лиманах почала зеленіти вода у результаті чого стався масовий мор креветок. Зміни кольору вдалося зафіксувати навіть супутникам. Особливо сильно позеленіла вода в Хаджибейському лимані.

За словами біологів, виною мора креветок стали зливи, після яких настала відразу різка спека. В результаті почали бурхливо розмножуватися зелені водорості, які гинуть, гниють, забираючи кисень.

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