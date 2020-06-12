У жителів Одеси і області з'явилася нова забава - знищувати квітучі поля заради ефектних фотографій
Після того, як любителі селфи витоптали фіолетове поле дельфініума під Теплодаром, вони почали знищувати червоне з маків.
Красиве поле облюбували сотні приїжджих по дорозі на Південний біля Одеського припортового заводу. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net.
Для того, щоб зробити яскраві фотознімки люди варварки знищують красу природи. Крім того, іноді приїжджих так багато, що автомобілями заставлене все узбіччя дороги.
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За словами місцевої жительки Ольги Годовенко, макове поле утворилося через те, що фермери не обробляли землю пестицидами і добривами.
«Через суху зиму у багатьох загинули озимі і навесні фермери засіяли поле чим доведеться. Горохом, наприклад. Разом з горохом виросли і маки. На цьому полі кожен день сотні людей, що іноді машинам ніде паркуватися», - написала жінка у себе в Фейсбук.
Раніше ми писали, нова екологічна НП сталася в Одесі. В лиманах почала зеленіти вода у результаті чого стався масовий мор креветок. Зміни кольору вдалося зафіксувати навіть супутникам. Особливо сильно позеленіла вода в Хаджибейському лимані.
За словами біологів, виною мора креветок стали зливи, після яких настала відразу різка спека. В результаті почали бурхливо розмножуватися зелені водорості, які гинуть, гниють, забираючи кисень.
Нагадаємо,
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