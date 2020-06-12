В мережі показали битву двох змій, яка розгорілася на одному з пляжів під Одесою

Як передає Politeka.net, сутичку вдалося зняти одеситу Сергію Філіппову, фотознімки чоловік розмістив в соцмережах.

Одна змія вже зловила бичка, але друга вирішила перехопити обід, просто відібравши його. Після недовгого бою бичок дістався переможцю, а переможений зник у воді.

Очевидець зазначає, що таку сцену природи він спостерігав на дикому пляжі під Одесою.

Користувачі в соцмережах активно коментують побачене, розгорілася запекла суперечка. Одні вважають, що на кадрах зображені морські вужі, інші стверджують, що це гадюки.

«Це - гадюки, яких багато в наших степах та на берегах річок», «Взагалі-то це гадюки а не вужі!», «Ви тільки не смійтеся, але по-моєму, це зовсім не вужі. Немає яскравих плям на задній частині голови. Скоріше це гадюки, які також зустрічаються в наших краях...»,

«Гадюки стали настільки рідкісними, що навіть фахівці їх вже одинично знаходять. А ось водяних вужів кругом повно, скрізь де є вода вони численні, забарвлення від майже білих до абсолютно чорних буває, шаховий малюнок живота, яскравий або блідий невираженний», «Це однозначно морські вужі», - пишуть люди.

Раніше ми писали, нова екологічна НП сталася в Одесі. В лиманах почала зеленіти вода у результаті чого стався масовий мор креветок. Зміни кольору вдалося зафіксувати навіть супутникам. Особливо сильно позеленіла вода в Хаджибейському лимані.

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