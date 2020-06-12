Під час пляжного сезону одеситів попередили, як потрібно вигулювати домашніх тварин

Відповідне звернення зробила одеська патрульна поліція, нагадавши, що в місті діють правила, встановлені місцевою міськрадою, передає Politeka.net.

Забороняється:

вигулювати собак без повідків, а потенційно небезпечні породи також без намордників, у невстановлених для цього місцях;

заводити тварин у приміщення громадських будинків (магазинів, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, культури і ін), на території шкіл, дитячих майданчиків та ін. (без згоди власника)

вигулювати тварин на території пляжів, бульварів, скверів, садів та інших об'єктів природно-заповідного фонду, в місцях загального користування і масового відпочинку, необладнаних місцями вигулу тварин, без повідків та намордників;

купати та мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, ставках, фонтанах.

Також у поліції зазначили, що при супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду. Особи, містять домашніх тварин, зобов'язані супроводжувати їх під час з'явлення поза місцями їхнього постійного утримання. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

За недотримання правил городян будуть штрафувати.

Крім того, в поліції закликали всіх одеситів у разі виявлення порушень звертатися за номером 102.

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