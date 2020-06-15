Одеса потрапила під вплив циклону «Октавія», який принесе в місто дощову погоду

Як повідомили синоптики, опади прогнозуються весь тиждень, крім одного дня. Також після дощів буде визирати сонце, передає Politeka.net

У понеділок, 15 червня, в Одесі переважатиме сонячна погода. Дощі у цей день, за версією синоптиків, не передбачається. Вітер буде дути південно-західний, помірний.

По області вдень температура повітря +26 +29 градусів, по місту +25 +27.

У вівторок 16 червня очікується похмура погода. Після обіду піде дощ. Вночі температура повітря буде +18 +20, вдень повітря прогріється до +30.

У середу, 17 червня, мінлива хмарність, місцями піде короткочасний дощ. Вітер південний, 5-7 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде в межах +17 +19, вдень +25 +29.

У четвер, 18 червня ранковий дощ освіжить Одесу і принесе прохолоду, проте ненадовго. Вже до обіду стовпчики термометрів піднімуться і покажуть +26+29 градусів.

П'ятниця, 19 червня, буде малохмарною. У другій половині дня місцями короткочасні дощі прогнозуються, можлива гроза. Температура повітря становитиме +26+29 градусів.

На вихідних синоптики також обіцяють опади в Одесі.

Нагадаємо, на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав великий град.

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