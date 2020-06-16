Потрібно 4 мільйони на реконструкцію

У центрі Одеси продовжують сипатися старовинні будівлі

Так, днями обвалився карниз будівлі Одеського художнього музею.

Відповідні знімки розмістила в соцмережах співробітниця музею Олександра Ковальчук, передає Politeka.net.

За словами жінки, це вже другий обвал карниза за 3 тижні. Таким чином один з головних пам'яток культурної та архітектурної спадщини Одеси продовжує обсипатись з кожним днем.

Установі вже виділили один мільйон гривень. Однак, на такий масштабний ремонт потрібно як мінімум чотири мільйони.

Крім того, стало відомо про обвалення частини балкона на вулиці Коблівської, 41.

Там у дворі будинку — пам'ятки культурної спадщини, обвалилася частина карнизу і балкона третього поверху.

За словами очевидців, дивом не постраждала проходила біля будинку дівчина.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, комунальники вже прибрали впали уламки, проте потенційно небезпечне місце навіть не обгородили сигнальною стрічкою.

Раніше ми повідомляли, мер Геннадій Труханов відреагував на недавні обвали будинків в Одесі, звинувативши в них самих мешканців.

Так, за словами Труханова, обвалення будинку на вулиці Ясній сталося з вини господаря однієї з квартир, яка самовільно вирішив її перебудувати.

«Навіть неозброєним поглядом видно. Там викуплений поверх, з'явилася мансарда, перепланування, знесені опорні стіни, між третім і четвертим поверхом залили бетоном, порушили експлуатацію будівлі, - зауважив мер.

Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці

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