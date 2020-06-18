Сильні зливи та град вже не раз ставали причиною численних проблем для мешканців

Вся міць негоди з новою силою обрушилася на Одеську область і наробила чимало лиха

Найбільше постраждали мешканці села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Там через зливи затопило двори та підвали, а у однієї з мешканок навіть впав будинок. Крім того, господарські будівлі обвалилися у багатьох дворах, а також обвалилася бетонна плита на мосту через балку, пише Думська .

Рятувальники майже добу відкачували воду в залитих дворах.

Всього постраждало 16 житлових територій.

За спостереженнями місцевих жителів, у час дощів постійно страждає понад 70 городніх ділянок, з-за чого люди не можуть нічого вирощувати на землі, хоча щорічно платять за неї податок до 500 грн.

В якості причини вони називають той факт, що підземна водостічна труба довжиною 1700 м, прокладена вздовж балки Манкахиу, давно замулилася. Раніше вона перебувала на балансі місцевого колгоспу, який регулярно її чистив. Після ліквідації господарства робити це стало нікому. У у підсумку час сильних дощів стоки, не знаходять виходу, заливають двори селян.

Крім того, 18 червня на райцентр Захарівка обрушився град, який засипав вулиці.

Відповідне відео оприлюднили в соцмережах очевидці.

Сильні зливи і град вже не раз ставали причиною численних проблем для жителів ряду районів області. Потоки води змивали дороги у селах. Жертвами потопів ставали автомобілі.

Gepostet von Виктория Майнич am Mittwoch, 17. Juni 2020

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