В Одеській області морська вода на деяких пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам
Про це свідчать результати проведених досліджень Одеським лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє прес-служба відомства.
Всього було відібрано 93 проби води на пляжах Одеси та області. Аналізи показали, що 29 проб не відповідають санітарно-мікробіологічним нормам. Невідповідність нормам було виявлено у воді, відібраної на пляжах Одеси і селища міського типу Затока.
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Раніше ми писали, що в Одесу прийшла довгоочікувана спека, тому жителі схопили купальники, підстилки і рушник і вирушили на пляж, щоб насолодитися морським бризом.
Пляжі Одеси були забиті відпочиваючими незважаючи на карантин.
Люди засмагають, купаються в Чорному морі, грають в різні ігри на березі.
Також на пляжах вже помічені продавці, які пропонують домашню пахлаву, рибу, морепродукти тощо.
Звернемо увагу, що в Моз не рекомендують купатися в Чорному морі, так як морська вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам. Втім, одеситів такі рекомендації ніколи не зупиняли.
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