В Подольську торговці овочами побили співробітника поліції

Про це повідомили в прес-службі Нацполиции Одеської області.

Так, в ході перевірки дотримання правил торгівлі поліцейські зробили зауваження 32-річному продавцю, який торгував овочами в невстановленому місці.

До чоловіка підійшов його батько і разом вони побили одного з поліцейських.

"На вимогу припинити порушення правил торгівлі продавець відреагував нецензурною лайкою і спробою затіяти бійку з поліцейськими. Присутній поруч родич правопорушника теж почав обзивати поліцейських і смикати за одяг. У результаті конфлікту один з поліцейських отримав тілесні ушкодження", - заявили в поліції.

Чоловіків затримали і відвезли у відділення поліції. Їм загрожує до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Раніше ми писали, вранці 2 червня, на промринку було скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.

В результаті було поранено дві людини.

Поліція встановила, що грабіжниками, які влаштували погром в магазині тканин, що належить сирійським біснесменам, виявилися працівники охоронної фірми. Їх місцезнаходження встановлюється.

У той же час силовики затримали водіїв мікроавтобусів, на яких бандити втекли. Їх виявили у приватному секторі.

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