В Одесі опівдні 24 червня почалася сильна гроза, яка супроводжувалася градом та поривами вітру

Деякі райони міста сильно підтопило, через що на дорогах ускладнився рух транспорту. Синоптики вже оголосили в Одеській області штормове попередження через погіршення погоди.

Крім того, на селищі Котовського, Сухому Лимані і в Південному випав град розміром з вишню. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, злива опівдні зачепила найбільший житловий район Одеси – селище Котовського. Згодом він перетворився в сильну грозу, град, а пориви вітру сягали 20 метрів в секунду.

За словами очевидців, град був розміром до восьми міліметрів. Городяни показали фото наслідків негоди в соціальних мережах.

А в селі Виноградівка Болградського району дощ з градом був такої сили, що постраждали приватні будинки і розмило вулиці.

В Суворовському районі почалося підтоплення вулиць. Так, біля ТЦ "Рів'єра" затоплена парковка. Також дощ у Гидпорту і Лузанівці. В області дощ пройшов в Усатово, Подільську і Овідіополі.



Також раніше повідомлялося, що на півночі Одеської області пройшов сильний дощ, який зіпсував життя місцевих жителів.

Там піднявся рівень води в річках, затоплено будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба. Негода промчала по регіону 22-23 червня, але її наслідки місцеві жителі намагаються подолати досі, а рятувальники не справляються з нею.

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії.