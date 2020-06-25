Дожди затопили село в Одесской области, часть жителей пришлось эвакуировать

Стало известно, что в селе Ананьево в результате обильных дождей подтопило часть домов: эвакуированы 6 жильцов, в том числе четверо детей. Улицы ушли под воду.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области на своей официальной странице в Facebook.

24 июня на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение, что ливни затопили пару десятков домов в селе Ананьево, дороги "поплыли", а скот в опасной зоне подтопления, улицы превратились в непроходимое болото и реки.

Спасатели оказали помощь населению, а из одного дома эвакуировали семью с четырьмя детьми. Их перевели в детский сад.

Жителям остальных домов тоже оказали помощь - перевели скот из затопленной территории. На утро 25 июня из 11 домохозяйств выкачено 1980 м3 воды, работы продолжаются.

Также ранее сообщалось, что на севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.

Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону и ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, водопад образовался посреди жилого дома в Одессе: в сети показали последствия потопа.

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