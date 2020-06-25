На заводі під Одесою виявили велику кількість зараженних китайським вірусом

Так, завод з виробництва крабових паличок в селі Бурлачья Балка закривають на карантин.

Про це повідомляє сайт міста Чорноморськ.

Діагноз COVID-19 підтвердився у 7 співробітників, ще один працівник з підозрою на вірус чекає результатів аналізів.

У зв'язку з цим було прийнято рішення закрити завод на карантин. На підприємстві проведуть санітарну обробку поверхонь і устаткування, а весь персонал пройде тестування на китайський вірус.

До речі, В Одеській області за останню добу китайський вірус виявили у 95 осіб. Новий антирекорд побив показники травня, коли був пік захворюваності

За даними Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, 25 червня в регіоні зафіксовано найбільшу кількість інфікованих за добу – 95 осіб.

Ця цифра на 10% перевищує антирекорд травня, перший піковий період захворюваності, уточнив голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим.

Найбільша кількість хворих - в Болградському районі (39). Також спалахи вірусу виявлені в Одесі (15), Ізмаїльському (16) та Овідіопольському районах (6).

Всього в області підтверджено 1466 випадків коронавіруса.

Губернатор просить дотримуватися заходів безпеки: надягати маски, частіше мити руки і уникати великого скупчення людей.

Нагадаємо, про новий спалах вірусу виявили на Одещині, прийняті термінові заходи

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