На заводі під Одесою виявили велику кількість зараженних китайським вірусом
Так, завод з виробництва крабових паличок в селі Бурлачья Балка закривають на карантин.
Про це повідомляє сайт міста Чорноморськ.
Діагноз COVID-19 підтвердився у 7 співробітників, ще один працівник з підозрою на вірус чекає результатів аналізів.
У зв'язку з цим було прийнято рішення закрити завод на карантин. На підприємстві проведуть санітарну обробку поверхонь і устаткування, а весь персонал пройде тестування на китайський вірус.
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До речі, В Одеській області за останню добу китайський вірус виявили у 95 осіб. Новий антирекорд побив показники травня, коли був пік захворюваності
За даними Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, 25 червня в регіоні зафіксовано найбільшу кількість інфікованих за добу – 95 осіб.
Ця цифра на 10% перевищує антирекорд травня, перший піковий період захворюваності, уточнив голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим.
Найбільша кількість хворих - в Болградському районі (39). Також спалахи вірусу виявлені в Одесі (15), Ізмаїльському (16) та Овідіопольському районах (6).
Всього в області підтверджено 1466 випадків коронавіруса.
Губернатор просить дотримуватися заходів безпеки: надягати маски, частіше мити руки і уникати великого скупчення людей.
Нагадаємо, про новий спалах вірусу виявили на Одещині, прийняті термінові заходи
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