На селищі Котовського троє чоловіків увірвалися у відділення банку

Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, передає Politeka.net.

Так, 24 червня в поліцію надійшла інформація про розбій у відділенні банку.

Свідки розповіли поліцейським, що троє чоловіків, погрожуючи ножем, намагався заволодіти цінностями і влаштували бійку з відвідувачами відділення, а після цього зникли.

Патрульні, отримавши орієнтування, обстежили територію і вже через кілька хвилин побачили підозрюваних.

Коли порушники побачили авто поліції - почали тікати і, щоб сховатися забігли в під'їзд багатоповерхового будинку.

Інспектори опитали місцевих жителів і встановили місцезнаходження втікачів. Їх затримали.

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Про один такий випадок, який мав місце днями на вулиці Варненської, розповіли в місцевій поліції.

Троє підлітків запримітили жертву і вирішили її пограбувати.

Один вдарив його в потилицю, від чого чоловік упав. Після цього вони втрьох побили чоловіка, відібрали у нього 2,5 тисячі гривень і втекли.

Копи розшукали і вже затримали двох 15-річних зловмисників. Їм повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Третього оголосили в розшук. За скоєне неповнолітніх загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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