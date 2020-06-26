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У центрі Одеси на Польському узвозі, 5 у будинку почала розходитися тріщина

Будинок огородили, а жителів до нього не пускають. Жертви і постраждалі відсутні, передає Українська Служба Інформації з місця подій.

Прес-служба департаменту міського господарства повідомляє, що мешканці можуть звернутися до ЖКС "Порто-Франківський" - і їх відселять.

"Тріщина була давно, однак зараз вона почала розходитися. Є загроза, тому зараз це місце огороджене, мешканці туди не допускаються, - зазначають у відомстві.

У ДСНС повідомляють, що виїхали на місце, провели обстеження будинку, який виявився аварійним.

Повідомили комунальним службам, які також прибули на місце провести обстеження. Встановлюють законність проживання в будинку людей. Як повідомляють рятувальники, газ в будинку перекрито.



Раніше ми повідомляли, за останні півроку в Одесі відбулося відразу кілька обвалів будинків. Одна з останніх пригод сталося на вулиці Ясній. При обвалі зруйнувався цілий ряд квартир. А уламки будинку пошкодили припарковану машину біля будівлі.





Також ми розповідали про обвал житлового будинку за адресою вулиця Торгова, 20. Близько 16:25 частина п'ятиповерхової будівли різко обвалилася.

В результаті обвалення ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, обвал стався в чотирьох квартирах. Їх жителів встановили і з'ясували, що на момент події нікого з них не було вдома.



Ще одне обвалення будинку сталося увечері 21 травня на вулиці Середньофонтанській, 29.

Там частково обвалилося двоповерхова будівля 1920 року побудови, який тривалий час перебував у аварійному стані. Відомо, що частина мешканців з нього відселили.



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