Синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер

З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.

Про це Politeka це стало відомо з повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.

Крім цього, можливе затоплення городів і об'єктів в селі Яськи, місті Біляївка.

Зазначимо, від паводків після рясних злив вже постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Львівська та Закарпатська області.

Зараз найбільш складною ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківської, трьох районах Закарпаття, одному районі Львівщини та трьох районах Чернівецької області.





Наразі в західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинків і 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів і 280 м дамб.

Загалом ДСНС разом із Нацоліцією та органами місцевого самоврядування здійснили порятунок 331 людини, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб і перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.





Додамо, що у п'ятницю, 26 червня, погода в Україні зміниться, і замість нескінченних дощів з-за хмар вийде сонце. Однак, пощастить не всім регіонам

Про це свідчить свіжий прогноз Укргідрометцентру. Так, синоптики прогнозують, що в останній день робочого тижня на більшій частині країни буде панувати малохмарна, суха погода. Тим не менш в Карпатському регіоні продовжать бушувати грози, місцями з градом та шквалистим вітром до 15-20 м/с. Зазначимо, що вже зараз через негоду в регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

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