Співробітники одеського обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій встановили наметовий табір в Біляївському районі
Це Необхідно для координації боротьби з наслідків можливого паводку на Дністрі.
Видання "Думська" повідомляє, що рятувальники почали спостерігати за ситуацією на на річці чотирьох постах в Біляївці, Маяках, Яськах і Троїцькому.
Наголошується, що 25 червня рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, у зокрема Турунчуке, піднявся майже на два м. За прогнозами експертів, в найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 м.
Останній раз подібна ситуація на українській ділянці Дністра була в 2008 році. Тоді затопило значну частину прибережної території, в результаті чого аграріями було втрачено майже весь урожай.
Нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер
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З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.
Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.
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