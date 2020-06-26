Видання "Думська" повідомляє, що рятувальники почали спостерігати за ситуацією на на річці чотирьох постах в Біляївці, Маяках, Яськах і Троїцькому.

Це Необхідно для координації боротьби з наслідків можливого паводку на Дністрі.

У наметовому містечку в постійної готовності виїжджати на місце події перебувають 137 рятувальників і 31 одиниця техніки, 8 мотопомп і 7 катерів. У резерві ще є 70 співробітників ДСНС, 16 одиниць техніки, 7 мотопом і 3 катери.

Наголошується, що 25 червня рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, у зокрема Турунчуке, піднявся майже на два м. За прогнозами експертів, в найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 м.





Останній раз подібна ситуація на українській ділянці Дністра була в 2008 році. Тоді затопило значну частину прибережної території, в результаті чого аграріями було втрачено майже весь урожай.



Нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер

З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.

Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.









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