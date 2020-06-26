Аферисти не розслабляються ні на хвилину

В Одесі затримали злочинну групу, яка підозрюється у телефонному шахрайстві

Про це Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Одеської області.

Встановлено, що троє чоловіків через відкриті дані з різних сайтів і інших джерел миониторили і обробляли відома жителів Одеси похилого віку. Таким чином вони отримували особисту інформацію про майбутніх жертв.

Після чого злочинці встановлювали контакт з потерпілим, представлялися співробітниками поліції Одеси, якими нібито затриманий за вчинення кримінального злочину член сім'ї потерпілого і пропонували надати грошову винагороду в від 1000 до 5000 доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

У разі отримання згоди від потерпілих на передачу грошей, один із членів угруповання, якому була відведена роль «помічника», прибував з місцем проживання потерпілого і, представляючись помічником співробітника поліції, отримував попередньо узгоджене грошову винагороду.



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