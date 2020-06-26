У Миколаївському ВП розшукують 17-річних Богдана Терновецького і Ельміра Рафікова, які 26 червня самовільно залишили дитячу установу
Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ДУ НП.
Прикмети Терновецького: зріст 170-175 см, середньої статури, коротке темне волосся, карі очі. Прикмети Рафікова: зріст 170 см, очі карі, волосся русяве коротке.
Були одягнені: Терновецький: в білу футболку, сині джинси, чорні кросівки. Рафіков: в темну футболку, сині джинси.
Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про те, де можуть перебувати зниклі хлопці, просять повідомити в Николавский ВП за телефонами: (04857) 2 23 66, (04857) 779 45 63 або на спецлінію «102».
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Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) випускників шкіл у цьому році стартувало 25 червня, але є перелік правил, яких одесити повинні дотримуватися.
З 25 червня по 17 липня на території Одеської області буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Обласна епідеміологічна комісія дала дозвіл на його проведення. В регіоні підготовлено 330 пунктів для здачі ЗНО.
Тому майже 76 тисяч випускників Одещини зможуть проходити ЗНО відповідно до запланованого розкладу. Виняток становлять лише ті діти, які контактували з хворими китайським вірусом, їх на тестування не пустять.
Нагадаємо, одеситів будуть масово перевіряти на імунітет: що задумали в МОЗ.
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