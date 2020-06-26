В Одесі затримано двох чоловіків, які готували підпал ісламського центру перед Днем кримськотатарського прапору та Днем Конституції

Про це Politeka стало відомо з повідомлення прес-центру СБУ.

Повідомляється, що два неонацисти планували здійснити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і повалення конституційного ладу. Слідчі СБУ підозрюють представників російських спецслужб.

у результаті спецоперації В ніч з 25 на 26 червня силовики затримали в центрі Одеси двох учасників неонацистської організації при спробі підпалу релігійної громади використанням двох пляшок із запальною сумішшю.

У СБУ встановили, що один із затриманих прибув в Україну після тривалого проживання в РФ.

У затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалу, мобільні термінали та записні книжки з доказами планування теракту.



Раніше ми писали, що в розпал курортного сезону в Одесі активізувалася малолітня банда, яка нападає на перехожих, а потім відбирає у них все цінне.

Про один такий випадок, який мав місце днями на вулиці Варненської, розповіли в місцевій поліції.

Троє підлітків запримітили жертву і вирішили її пограбувати.

Один вдарив його в потилицю, від чого чоловік упав. Після цього вони втрьох побили чоловіка, відібрали у нього 2,5 тисячі гривень і втекли.



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