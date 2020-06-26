Вже опівдні 26 червня на трасі Київ-Одеса утворилася величезна пробка

Як пишуть очевидці в соцмережах, на під'їздах до одеси коштує 30-километрая колона автомобілів, передають Подробиці.

"Траса Київ - Одеса зараз. Потрібно на вихідні поїхати до моря - подумала вся країна"."А на заправках теж швидше за все черги. Одна суцільна пробка". "Дякую за інфу. Трохи сам не поїхав". "До вечора пробка розтягнеться в Київ", - скаржаться користувачі мережі.







Нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер

З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.

Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.







Нагадаємо, в Одесі орудувала шахрайка, яка представлялася працівником соціальних служб

Зловмисниця приходила в будинок одеських пенсіонерок, представившись працівницею соціальної служби. У загальній складності їй вдалося викрасти та виманити у пенсіонерів вісім тисяч гривень.

Також повідомлялося, що одесит вигадав грандіозну схему обману, постраждали тисячі українців.

26-річного одесита підозрюють у втручанні в системи українських банків. Дані, отримані таким чином, він активно продавав в мережі.



Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, водоспад утворився посеред житлового будинку в Одесі: в мережі показали наслідки потопу

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