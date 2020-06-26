В Одесі обмежили доступ на пляж Дельфін, де стався витік палива з аварійного танкера Delfi
Як передає Politeka, про це повідомили в прес-службі місцевої міськради. Таке рішення було прийнято на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зазначимо, що нафтопродукти продовжують витікати із затонулого під Одесою танкера Delfi, найгірше, що вони розповзаються до міських пляжів.
Депутат Одеської міської ради Олександр Захаров опублікував на сторінці в Фейсбук сімки, на яких видно велике масляна пляма навколо танкера Delfi, яке свідчить про черговий витік палива з судна.
За словами депутата, масляна пляма з-за течії пішло в бік пляжу "Ланжерон".
Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке знаходилося в акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. У підсумку танкер сів на мілину недалеко від пляжу "Дельфін". Судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.
21 червня стався витік нафтопродуктів з багатостраждального танкера Delfi. Обсяг пального, що потрапив в акваторію, поки не визначений, як і точна причина витоку.
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Також нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер.
З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.
Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.
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