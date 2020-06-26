В Одесі обмежили доступ на пляж Дельфін, де стався витік палива з аварійного танкера Delfi

Як передає Politeka, про це повідомили в прес-службі місцевої міськради. Таке рішення було прийнято на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Доступ відпочивальникам обмежили і з-за перевищення допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу Дельфін.Зазначимо, що нафтопродукти продовжують витікати із затонулого під Одесою танкера Delfi, найгірше, що вони розповзаються до міських пляжів.

Депутат Одеської міської ради Олександр Захаров опублікував на сторінці в Фейсбук сімки, на яких видно велике масляна пляма навколо танкера Delfi, яке свідчить про черговий витік палива з судна.

За словами депутата, масляна пляма з-за течії пішло в бік пляжу "Ланжерон".





Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке знаходилося в акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. У підсумку танкер сів на мілину недалеко від пляжу "Дельфін". Судно знаходиться на тому ж місці. Періодично там спостерігають витоки палива і забруднення води.



21 червня стався витік нафтопродуктів з багатостраждального танкера Delfi. Обсяг пального, що потрапив в акваторію, поки не визначений, як і точна причина витоку.





Також нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер.

З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.

Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.

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