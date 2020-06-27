Поліція встановить пост та буде вручну регулювати проїзд по трасі Київ-Одеса на ділянці дамби «Хаджибей»

Про це Politeka стало відомо з повідомлення пресслужби поліції. Це буде відбуватися з 23:00 сьогодні 27 червня по 5:00 28 червня.

Як пояснили правоохоронці, обмеження вводять через ремонтні роботи в цей час.

Відзначимо, штормовий вітер, що накрив Одесу 24 лютого, сильно пошкодив дамбу Хабжібейского лиману, і, при досить серйозних і тривалих навантаженнях, до числа яких належить штормовий вітер і сильне хвилювання вод лиману, існує величезна ймовірність того, що дамба не витримає.

Нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер. З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.

Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.