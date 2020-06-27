Поліція встановить пост та буде вручну регулювати проїзд по трасі Київ-Одеса на ділянці дамби «Хаджибей»
Про це Politeka стало відомо з повідомлення пресслужби поліції. Це буде відбуватися з 23:00 сьогодні 27 червня по 5:00 28 червня.
Як пояснили правоохоронці, обмеження вводять через ремонтні роботи в цей час.
Відзначимо, штормовий вітер, що накрив Одесу 24 лютого, сильно пошкодив дамбу Хабжібейского лиману, і, при досить серйозних і тривалих навантаженнях, до числа яких належить штормовий вітер і сильне хвилювання вод лиману, існує величезна ймовірність того, що дамба не витримає.
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Нагадаємо, що синоптики оголосили в Одеській області штормове попередження з формуванням дощового паводку на річці Дністер. З-за цього можливе затоплення траси Одеса-Рені.
Так, з 27 по 29 червня внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер поблизу села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метрів, внаслідок чого можливий вихід води.
Співробітники одеського обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій вже встановили наметовий табір в Біляївському районі.
Це необхідно для координації боротьби з наслідків можливого паводку на Дністрі. Рятувальники почали спостерігати за ситуацією на на річці чотирьох постах в Біляївці, Маяках, Яськах і Троїцькому.
25 червня рівень води на нижній ділянці Дністра і в його рукавах, у зокрема Турунчуке, піднявся майже на два м. За прогнозами експертів, в найближчим часом вода може піднятися ще на 2,5 м.
Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі Одеси, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.
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