Овідіопольський ВП розшукує 16-річну жительку села Молодіжне Єсенію Галінську, яка 28 червня поїхала в Чорноморськ на море і не до сих пір не повернулася

Про це Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби ДУ НП.

Прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст приблизно 155 см, худорлява, волосся руде коротке. Була одягнена в чорні шорти, чорну футболку з написом «твої сльози моє вино», чорні шльопанці і чорну панамку.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про те, де може перебувати зникла Єсенія Галінська, просять повідомити у Овідіопольський ВП за телефонами: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 або на спецлінію «102».







Нагадаємо, 27 червня на одеських пляжах врятували двох дівчат, які могли потонути.

Перший випадок стався на Ланжероні, біля дельфінарію «Немо». За інформацією рятувальників, 30-річна дівчина втекла майже за кілометр від берега, але назад повернутися самостійно не змогла. Їй На допомогу прийшли рятувальники, які витягнули її з води і на гідроциклі доставили на берег.







Друга НП трапилося на пляжі «Відрада». З моря рятувальники витягли 26-річну дівчину, яка була п'яна. Як заявили рятувальники, дівчина намагалася покінчити з собою. Її доставили на берег, де передали лікарям і поліцейським.



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