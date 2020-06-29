Рівень води в Біляївському та Білгород-Дністровському районах Одещини продовжує зростати

Мова йде про можливе підтоплення населених пунктів в цих районах: Біляївка, Маяки, Яськи. Також під загрозою міст через річку Турунчук і пункт пропуску Паланка. Співробітники ДСНС вже повідомляють про зростання рівня води і зміцнюють дамбу з допомогою мішків з піском.



Бійці евакуювали стадо корів. Тварини не могли могли вибратися з острова, тому їх забрали за допомогою плаваючого транспортеру ПТС-М.

Рівень води продовжує підніматися, однак поки що підтоплення будинків не спостерігається.Нагадаємо, в Одеській області через паводок на річці Турунчук жителям села Троїцьке знадобилася допомога рятувальників.

Для надання допомоги жителям села Троїцьке з порятунку худоби, який залишився на пасовище, до острова Турунчук спрямований плаваючий транспортер ПТС-М. Було евакуйовано 10 голів худоби".

У ДСНС додали, що ведуть постійний моніторинг обстановки в регіоні – рятувальники готуються до захисту територій від можливої повені.







Відзначимо, що найбільше може постраждати селище Яськи, розташоване поблизу річки Турунчук – у рукаві Дністра.

У Яськах живуть понад 5000 людей. Половині з них загрожує підтоплення. Місцева влада застерігає людей про небезпеку і просить заздалегідь зібрати документи, гроші та цінні речі та готуватися до евакуації.

Втім, більшість мешканців евакуюватися відмовляються.



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