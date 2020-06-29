Морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками

Про це Politeka стало відомо з результатів дослідження Одеського лабораторного центру МОЗ.

Зокрема, не відповідає нормативним вимогам вода на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також вода на пляжах «Аркадія» і «Дельфін».

За словами мікробіолгів, ними були досліджено 93 проби в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському і Татарбунарському районах області.





Нагадаємо, 27 червня на одеських пляжах врятували двох дівчат, які могли потонути.

Перший випадок стався на Ланжероні, біля дельфінарію «Немо». За інформацією рятувальників, 30-річна дівчина втекла майже за кілометр від берега, але назад повернутися самостійно не змогла. Їй На допомогу прийшли рятувальники, які витягнули її з води і на гідроциклі доставили на берег.



Друга НП трапилася на пляжі «Відрада». З моря рятувальники витягли 26-річну дівчину, яка була п'яна. Як заявили рятувальники, дівчина намагалася покінчити з собою. Її доставили на берег, де передали лікарям і поліцейським.





Раніше повідомлялось, що в Одесі чиновники хочуть самі знімати кондиціонери з фасадів історичних будинків, а рахунки за роботу виставляти власникам